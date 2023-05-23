Беспилотники сбросили взрывчатку в Грайвороне и Борисовке Белгородской области

Беспилотники ночью атаковали два жилых дома в городе Грайвороне в Белгородской области.

"В результате сброса взрывных устройств с БПЛА произошло их возгорание", - сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Пострадавших нет.

Кроме того, беспилотники дважды сбросили взрывное устройство на административное здание в поселке Борисовка. Возгорания не произошло, в результате атаки оказалась пробита крыша.

Также, по данным Гладкова, в Борисовке повреждена кровля частного жилого домовладения после сброса с БПЛА взрывного устройства.