23 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

150 тысяч человек посетили "Ночь музеев в Екатеринбурге"

Команда проекта "Ночь музеев в Екатеринбурге" подвела итоги мероприятия в 2023 году.

В минувшие выходные в столице Урала уже в 17-й раз прошла "Ночь музеев". Как сообщили Накануне.RU организаторы, до двух часов ночи работали 140 выставочных площадок по всему городу и за его пределами, в общей сложности на них побывали 150 тысяч человек. Этот показатель больше чем в два раза превышает прошлогодний: тогда на 134 площадках "Ночи музеев" побывали 75 тысяч человек.

Самыми популярными стали центральные площадки, в числе которых муниципальные и областные музеи: Музей истории Екатеринбурга – 7 тысяч 964 посещений; Музей природы – 5 тысяч 712 посещений; креативный кластер "Л52" – 3 тысячи 776 посещений, Музей истории камнерезного и ювелирного искусства – 3 тысячи 356 посещений. Также в числе лидеров оказались театр "Провинциальные танцы" (площадка театра "Колизей"), Антимузей компьютеров и видеоигр и Музей андеграунда. На дневной программе, которая проходила на 90 площадках, побывали 33 тысячи 317 человек.

По данным организаторов, всего в музеях было проведено более 7 тысяч 400 экскурсий.

Напомним, ранее в администрации Екатеринбурга анонсировали проведение экскурсий по мэрии для всех желающих.

Теги: Ночь музеев, площадки, итоги, Екатеринбург


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