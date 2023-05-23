Второго фигуранта дела о контрабанде в Прикамье могут арестовать заочно

Бывший глава прикамского отделения общества "Мемориал"* Роберт Латыпов, который является фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье "Покушение на контрабанду культурных ценностей группой лиц по предварительному сговору", сейчас находится в Германии. Об этом сообщает "Ъ-Прикамье".

По данным издания, следствие может предъявить ему обвинение заочно, а затем обратиться в суд с ходатайством о заочном аресте. Наличие этого судебного акта позволит объявить Латыпова в международный розыск.

Напомним, по версии следствия, Роберт Латыпов и председатель пермской региональной благотворительной общественной организации "Центр исторической памяти" Александр Чернышев пытались вывезти в Германию архивные документы "Мемориала", представляющие, согласно экспертной оценке, культурную и историческую ценность.

Сам Латыпов утверждает, что никакой культурной ценности архив не представляет, поскольку относится к делопроизводству. Часть документов архива, по его словам, действительно была отправлена из Перми, но не за границу, а в Москву, для их систематизации.

Чернышев был задержан 5 мая. Вчера суд отправил его под арест до 11 июля.

*Внесен Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. В настоящий момент общество ликвидировано.