Природный пожар в Алтайском крае перекинулся на заповедник в Казахстане

Пожар, который возник в Алтайском крае, перешел на территорию Абайской области Казахстана.

Возгорание произошло в государственном лесном заповеднике "Семей орманы". Территория находится в 7 км от станции Аул Бородулихинского района области Абай. Площадь пожара оценивается в 70 га, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию казахстанского региона.

Уточняется, что 22 мая на территории Алтайского края вблизи села Новенькое произошло возгорание сухой травы. Позднее огонь перешел на территорию Казахстана. Угрозы населенным пунктам в настоящее время нет. Тем не менее, все службы готовы к эвакуации.

Накануне в МЧС России заявили о стабилизации ситуации с природными пожарами. По данным ведомства, в 15 субъектах действует 78 очагов на площади более 6,4 тысячи гектаров.