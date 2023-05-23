В Югре занимаются ликвидацией ландшафтных пожаров

В Югре ведутся работы по тушению двух ландшафтных пожаров. Информация опубликована в официальном telegram-канале властей автономного округа, передает корреспондент Накануне.RU.

В Сургутском районе действует один ландшафтный пожар, общей площадью 24 га. Участие в тушении пожара принимают 13 работников лесопожарных формирований Югры и необходимая спецтехника. В Кондинском районе локализован пожар на площади 27 га. Участие в тушении принимают 12 человек и спецтехника.

Напомним, ранее в Югре специалисты территориального центра анализа и прогноза угроз безопасности сделали прогноз по лесным пожарам.

Самыми проблемным месяцем в ведомстве называют июль. Ожидается, что число лесных пожаров достигнет 250, что выше среднемноголетних значений. В июне и августе ожидается 130 и 100 лесных пожаров. В мае, по предварительному прогнозу центра анализа, число лесных пожаров ожидается в пределах нормы – около 60. В сентябре прогнозируется порядка 10 возгораний, в октябре - единичные случаи.

В целом прогнозируемая пожароопасная ситуация в Югре складывается таким образом, что ожидается более 560 лесных пожаров, что выше среднемноголетнего показателя - 478.