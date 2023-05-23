23 Мая 2023
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Образование Иркутская область
Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Александр Ведерников считает, что перечень проектов в сфере образования в Иркутской области необходимо расширять

В Иркутской области необходимо расширить реализацию программ и проектов в сфере образования, направленных на обновление материально-технической базы учебных заведений. Об этом заявил председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников в рамках рабочей поездки в город Черемхово, где прошла встреча с работниками социальной сферы. Участие во встрече также приняли депутат областного парламента Виктор Побойкин, мэр Черемхово Вадим Семёнов и председатель городской думы Олег Ровенский, сообщает пресс-служба регионального парламента.

В частности, подчеркнул Александр Ведерников, речь идёт о программе «Школьный учебник». Сегодня стоит задача по обновлению художественной литературы, обеспечению книгами воспитанников детских садов, а также увеличению финансирования на покупку учебных пособий. Также, спикер ЗС отметил, что парламентарии будут настаивать на реализации в регионе таких проектов, как «Школьный спорт», «Школьная библиотека», «Школьный музей», «Музыкальный класс», «Школа цифрового века». Кроме того, особое внимание в своей работе депутаты уделяют вопросам развития среднего профессионального образования и дополнительного образования.

александр ведерников(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

«Сильная экономика, развитие науки, новых технологий и производств начинается именно со школьной скамьи. Поэтому теме обеспечения наших школьников передовым оборудованием и учебниками, создания комфортных и современных условий для учебного процесса отдаётся приоритетное место в работе депутатского корпуса. Безусловно, перечень проектов в сфере образования в Иркутской области необходимо расширить», - отметил председатель Законодательного Собрания.

В ходе встречи Александр Ведерников и Виктор Побойкин вручили сертификаты на покупку школьных учебников 11 образовательным организациям города Черемхово, а также сертификаты победителям конкурса инициативных проектов «Есть решение».

Теги: александр ведерников, сфера образования, школьный учебник, заксо иркутской области


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