Прогнозов по выписке Захара Прилепина нет

Врачи избегают прогнозов по срокам выписки из больницы писателя Захара Прилепина. Он находится в Нижегородской области, где на него было совершено покушение, Прилепина госпитализировали в местную больницу после подрыва его автомобиля.

"Он [Прилепин] бодр настолько, насколько это возможно после таких травм. Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно никаких дат называть. Все под контролем, врачи справляются", - цитирует РИА Новости губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

6 мая автомобиль, за рулем которого находился Захар Прилепин, был взорван на трассе в Нижнем Новгороде. Уголовное дело квалифицировали как теракт, впоследствии был задержан подозреваемый. В результате взрыва погиб телохранитель Прилепина, а сам писатель получил серьезные травмы. Ему была сделана операция.