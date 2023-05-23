В Новоуральске упавший столб раздавил припаркованную у дома машину

Сегодня утром в закрытом городе Новоуральск случилось ЧП: столб упал на припаркованный у дома автомобиль. В результате машина получила серьезные повреждения.

Как рассказал на своей странице в соцсети глава городского округа Вячеслав Тюменцев, инцидент произошел в микрорайоне 15. По данным мэра, никто не пострадал.

"Слава Богу, все живы. Представители коммунальных служб города в ближайшее время выяснят ведомственность территории для демонтажа столба", - сообщил Тюменцев.

Он добавил, что коммунальщикам вместе с управляющими компаниями необходимо срочно обследовать дворовые территории и ликвидировать все столбы, находящиеся в подобном состоянии.

"Чтобы не было беды", - пояснил глава.

В комментариях к записи некоторые жители предложили привлечь виновных к уголовной ответственности.