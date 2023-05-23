23 Мая 2023
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Армия и ВПК В России Украина ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Украинские ДРГ вдвое чаще стали проникать в зону ответственности группировки "Юг"

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о том, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в два раза чаще стало задействовать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) для атак в зоне ответственности группировки войск "Юг".

В последние две недели отмечается рост диверсионно-разведывательной деятельности вооруженных формирований Украины, сказал Марочко ТАСС. За истекшую неделю по сравнению с предыдущей наблюдается практически двукратное увеличение, уточнил он.

Марочко сообщил, что российские военнослужащие также отмечают увеличение числа небольших маневренных групп украинских войск, действующих на линии боевого соприкосновения. Солдаты ВСУ передвигаются на внедорожниках и "ведут беспокоящий огонь по нашим позициям", сказал он.

Теги: Андрей Марочки, ЛНР, народная милиция, ДРГ, ВСУ


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