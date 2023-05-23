23 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Россияне работают еще семь лет после выхода на пенсию - Росстат

Россияне после достижения пенсионного возраста в среднем работают еще 7,47 года, следует из данных Росстата, на которые ссылается РБК. Это максимальное значение данного показателя за всю историю наблюдений (с 2011 года, тогда этот период составлял шесть лет).

Издание указывает, что обычные пенсионеры по старости работают всего 2,3 года. Среднее число значительно больше за счет тех, кто имеет право выхода на досрочную пенсию. Они работают почти семь с половиной лет. Почти 12 лет работают те, кому положены выплаты по инвалидности.  

17,8% пенсионеров сообщили Росстату, что продолжают работать после назначения пенсии.

Стоит отметить, что работающим официально пенсионерам не индексируют пенсию. Вопрос об индексации неоднократно поднимался оппозиционными партиями в Госдуме, каждая из них в свое время попыталась провести закон об индексации пенсий работающим пенсионерам, но ни один из них не был поддержан ни правительством, ни "Единой Россией", у которой в Госдуме большинство.

Теги: россияне, пенсия, работа


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