Комитет Госдумы поддержал введение штрафов до 200 тысяч рублей за укусы собак

Владельцев агрессивных животных предлагают штрафовать до 200 тысяч рублей за укусы, причинившие вред здоровью. Такие поправки ко второму чтению законопроекта, вводящего штрафы за жестокое обращение с животными, одобрили в Комитете Госдумы по госстроительству и законодательству.

23 мая законопроект будет рассмотрен во втором чтении. Первое чтение состоялось 21 декабря 2021 года.

Документ внесли в палату в июле 2021 года первый замглавы думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Согласно поправкам, за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, предлагается для граждан ввести штраф в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

В начале мая глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что необходимо ужесточить наказание за нападение собак. По его словам, сейчас наказание "вялое" — так, за нападение, повлекшее тяжкий вред здоровью, максимум грозит арест на срок до шести месяцев.

Тема актуализировалась после того, как на прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, который передает на уровень регионов решение вопросов, связанных с бездомными животными. Ни одно из положений не запрещает таких кардинальных методов решения проблемы как отстрел или, например, усыпление. Сообщалось, что у администрации президента, сенаторов и глав регионов есть серьезные вопросы к законопроекту.