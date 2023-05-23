23 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

У главного вуза МВД Свердловской области появился новый начальник

Пост начальника вуза системы МВД в Свердловской области займет полковник полиции Павел Капустюк. О том, как прошла торжественная церемония представления полковника педагогическому коллективу Накануне.RU рассказал официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Капустюк был назначен на новую должность Указом президента РФ еще 12 мая. В церемонии лично приняли участие руководитель Гглавного управления по работе с личным составом МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Ларионов, а также органы местной власти и правоохранительных органов. Глава ГУ МВД по региону Александр Мешков не смог присутствовать на церемонии, однако вместо него прибыли его два заместителя полковники полиции Александр Воронежский и Сергей Ремезков.

Павел Капустюк и Андрей Ларионов(2023)|Фото: В.Н. Горелых

"Полковник Воронежский от лица руководства свердловского главка полиции пожелал новому руководителю УрЮИ успехов в нелегком поприще воспитания молодого поколения силовиков на гостеприимной уральской земле. Предыдущий руководитель ВУЗа генерал Павленков возглавил Волгоградскую академию МВД России", - отметил полковник Горелых.

Назначение Павла Капустюка начальником главного вуза системы МВД на Среднем Урале(2023)|Фото: В.Н. Горелых

Капустюк, в свою очередь, также поблагодарил руководство страны и МВД РФ за доверие, пообещав приложить максимум усилий для достижения поставленных задач, касающихся улучшения качества учебно-воспитательного процесса и научной деятельности УрЮИ МВД России.

Начальник главного вуза системы МВД на Среднем Урале, полковник полиции Павел Капустюк(2023)|Фото: В.Н. Горелых

Павел Анатольевич Капустюк закончил Восточно-Сибирский института МВД России. Карьеру в ОВД начал в 1992 году. В октябре 2007 года он возглавил отдел профессиональной подготовки управления кадров ГУВД по Иркутской области. С 2009 года занимал должность начальника Южно-Сахалинского филиала Дальневосточного юридического института МВД. В январе 2012 года ему поручили пост начальника факультета повышения квалификации Владивостокского филиала института. Затем последовало новое повышение - должность заместителя начальника Восточно-Сибирского института МВД по научной работе. С июля 2017 года по май 2023 года являлся начальником Восточно-Сибирского института МВД России.

Теги: Капустюк, МВД, вуз МВД, назначение


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