23 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

За сутки на Среднем Урале потушили 22 природных пожара. Продолжает действовать 27

За минувшие сутки в Свердловской области было ликвидировано 22 природных пожара. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, сейчас на Среднем Урале продолжает действовать 27 пожаров. 16 из них локализованы. Накануне в тушении возгораний были задействованы четыре борта авиации РСЧС, которые сделали 10 сбросов воды объемом 189 тонн.

"Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет", - заверили в МЧС.

Напомним, ранее свердловский Роспотребнадзор назвал города, где есть превышение вредных веществ в воздухе. Причиной стало задымление от накрывших регион лесных пожаров.

Теги: МЧС, пожары, леса, Средний Урал


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