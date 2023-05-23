За сутки на Среднем Урале потушили 22 природных пожара. Продолжает действовать 27

За минувшие сутки в Свердловской области было ликвидировано 22 природных пожара. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, сейчас на Среднем Урале продолжает действовать 27 пожаров. 16 из них локализованы. Накануне в тушении возгораний были задействованы четыре борта авиации РСЧС, которые сделали 10 сбросов воды объемом 189 тонн.

"Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет", - заверили в МЧС.

Напомним, ранее свердловский Роспотребнадзор назвал города, где есть превышение вредных веществ в воздухе. Причиной стало задымление от накрывших регион лесных пожаров.