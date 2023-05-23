23 Мая 2023
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Фото: скриншот с видео Минобороны РФ

В Белгородской области продолжается борьба с украинской ДРГ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что военные продолжают зачистку Грайворонского округа, возвращаться пока в свои дома не стоит.

В тех населённых пунктах, в которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей, и пока до них не смогли дойти силовики. По словам Гладкова, сейчас стоит задача до них добраться и максимально быстро эвакуировать в лечебное учреждение.

Погибших от огня ДРГ среди мирного населения на сегодняшний день нет. При этом вчера во время эвакуации скончалась женщина 1941 года рождения, которая ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой, причины смерти устанавливаются.

"Ждем завершения контртеррористической операции, которая вчера была объявлена", - подытожил Гладков.

Минобороны ситуацию до сих пор не комментировало. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков еще вчера днем говорил про "выдавливание" ДРГ.

Вертолет Ми-28н ВКС России (2023)|Фото: скриншот с видео Минобороны РФ

Военкор Александр Коц в связи с этим отметил: "Привет всем, кто совсем недавно зубоскалил об "истерике военкоров", которые [11 мая] "нафейкометили" о технике, идущей от Харькова в сторону российской границы. А той ночью по ней наша авиация отрабатывала без перерыва, возможно сорвав похожую акцию. Только масштабы могли быть куда более значительные".

В разных источниках строятся версии о том, что украинцы пытаются своей акцией "оттенить" в информационной повестке потерю Бахмута, или о том, что Киев старается раздергать российские ресурсы, готовя удар совсем в другом месте. Но есть ряд вопросов, на которые ответов нет, подмечает Александр Коц.

"Что у нас с техническим оснащением границы, системами наблюдения, слежения, обнаружения движения? Что с минированием потенциально опасных участков? Что с противотанковыми средствами? Почему бронегруппа противника спокойно проникла вглубь нашей территории? Нам на пограничников ПТУРов с РПГ, что ли, жалко?" — пишет военкор.

Теги: Белгородская область, контртеррористическая операция, Грайворонский округ


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