Больше половины малых и средних банков может исчезнуть в России через 10 лет

Через 10 лет от 65 до 80% малых и средних банков в России могут исчезнуть.

Как сообщили аналитики консалтинговой компании "Яков и партнеры" в исследовании "Банковский сектор России – подготовка к новой реальности", это произойдет, если кредитные учреждения не поменяют свои бизнес-модели и не решат проблему технологического отставания. В настоящее время в стране действует 327 банков: 226 с универсальной лицензией и 101 – с базовой.

По словам экспертов, которые основываются на данных ЦБ РФ, свыше 300 финансовых организаций относятся к среднему и малому размеру. Совокупный объем активов этих организаций составляет 25–30 трлн руб., что составляет около 18–22% от суммарной величины банковского рынка России, сообщают "Ведомости".