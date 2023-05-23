Опрос: уход брендов из РФ не повлиял на уровень жизни россиян

Решение ряда иностранных компаний покинуть рынок России не повлияло на уровень и качество жизни граждан (53%).

Согласно опросу банка "Открытие", около 40% участников исследования считают, что РФ легко может заместить освободившиеся ниши отечественным товаром. А 18% россиян видят в этом положительные изменения. На Северном Кавказе так ответили 26% участников опроса, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 25%, тогда как на Урале - 10%, а в Сибири - 11%.

Еще 29% опрошенных заявили, что в связи с уходом известных иностранных брендов их уровень жизни и качество потребления ухудшились. Чаще всего об этом говорили жители Московского региона (42%).

Также 21% респондентов отнеслись к такому решению иностранных компаний отрицательно, потому что им будет не хватать их услуг и сервисов. Еще 16% считают решение компаний покинуть Россию неоправданным, сообщает ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 75,9% иностранных компаний осталось в России.