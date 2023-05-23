23 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Apple

Цены на iPhone в России упали на 10%

Стоимость iPhone в России в крупных торговых сетях снизилась в среднем на 6%, а на некоторые модели стали дешевле на 10%, заявили участники отрасли.

Снижение стоимости связано с затовариванием, по параллельному импорту смартфоны iPhone ввозят все желающие, что приводит к сильной конкуренции. Многие пользователи переходят на аппараты с Android, на которые можно загружать недоступные в App Store приложения.

Сегодня Apple сохраняет позиции одного из лидеров российского рынка смартфонов и входит в пятерку популярных брендов.

Как заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, продажи "яблочных" устройств в последнее время довольно сильно упали, спрос на них низкий, а складских запасов более чем достаточно, сообщают "Известия".

Напомним, в первом квартале текущего года в страну ввезли 700 тыс. iPhone, что на 30% меньше, чем годом ранее - 1 млн устройств.

Теги: iPhone, смартфон


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