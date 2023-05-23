УК могут получить доступ к ЕГРН для взыскания долгов по ЖКХ

Комитет Совета Федерации по экономической политике рекомендует Росреестру и Министерству строительства России создать в стране сервис для получения управляющими компаниями сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Это позволит работать с конкретными должниками за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Также парламентарии просят рассмотреть возможность установления административной или уголовной ответственности за неправомерное использование УК сведений из ЕГРН.

Как сообщил эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ Павел Склянчук, актуальные сведения из ЕГРН нужны управляющим компаниям для того, чтобы правильно рассчитывать и выставлять квитанции за жилищные услуги, а также знать, на кого именно подать в суд в случае накопления владельцем квартиры задолженности по ЖКХ. Также эти сведения помогают управляющим компаниям понять, кто имеет право голосовать на общем собрании жильцов, сообщает ТАСС.