23 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: ГУ МВД по Челябинской области

СМИ: страховка для отечественных авто может стать дешевле

Срок ремонта автомобилей по ОСАГО планируется увеличить в 1,5 раза.

При этом до 2025 года в него не будет входить время, потраченное на доставку необходимых запчастей. Такие поправки разработаны в Совете Федерации. Оба законопроекта направлены в правительство для получения заключения.

Также сенаторы выступили с инициативой снизить стоимость страховки для машин отечественного производства.

Как отмечает автор поправок - председателем комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, в условиях санкций дилеры, осуществляющие ремонт машин, станции техобслуживания и страховщики столкнулись с проблемой отсутствия запасных частей и разрыва логистических цепочек, обеспечивающих их своевременную поставку. При этом действующее законодательство отводит на ремонт разбитой в аварии машины не более 30 дней. Иначе начисляются пени в размере 1% от стоимости авто за каждый день просрочки.

Страховое сообщество и эксперты неоднозначно восприняли эти предложения, сообщают "Известия".

Ранее Совет Федерации поддержал создание индустрии восстановления запчастей.

Теги: автомобили, ОСАГО


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