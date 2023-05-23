В России могут появиться спецкомиссии по пенсионным спорам

В России разрешение пенсионных споров хотят передать в спецкомиссии.

Соответствующий проект закона внесен на рассмотрение депутатов Госдумы. Документ его поддержали в комитете по труду. В случае принятия законопроекта новый орган будет рассматривать, например, вопросы об отказе в выплатах.

Как считают парламентарии, у россиян снизилось доверие к пенсионной системе, так как что граждане не получают должной помощи при решении своих проблем.

В состав комиссии должны войти представители Социального фонда России, общественных организаций пенсионеров и профсоюзов, прокуратуры субъекта, Адвокатской палаты и аппарата уполномоченного по правам человека.

По словам экспертов, вряд ли комиссии могут быть эффективными, а их создание потребует расходов бюджета и поиска квалифицированных кадров, сообщают "Известия".