Последние звонки в школах Белгородской области проведут дистанционно

Празднование последнего звонка на территории Белгородской области пройдет в дистанционном формате.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, все родители и дети понимают, что сделать по-другому невозможно.

Власти приняли решение перевести торжественные линейки в дистанционный режим для всех учащихся, кроме 9-х и 11-х классов. Для них очный формат линейки допускался только в школах, удаленных от границы более чем на 15 км.

Для муниципалитетов, где власти не вводили дистанционный формат, линейки намеревались провести в очном виде в школах, но с ограничением не больше 300 человек, сообщают "Ведомости".

В Белгородской области с 22 мая введен правовой режим контртеррористической операции.

Напомним, ранее стало известно, что на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника", - написал глава области в своем Telegram-канале, добавив, что будет сообщать подробности.