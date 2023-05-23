Верховный суд России готовит поправки об ограничении арестов женщин

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев обсудил с главой государства Владимиром Путиным подготовку предложений по гуманизации уголовного законодательства.

По его словам, подготовлен проект закона, направленный на гуманизацию правоприменительной практики в отношении женщин, в отношении лиц, которые впервые совершили преступления небольшой и средней тяжести. Цель инициативы заключается в том, что человек, если он впервые привлечен за эти правонарушения, не привлекался бы к уголовной ответственности, чтобы была сначала административная или иная дисциплинарная ответственность. В случае повторного совершения этих действий может наступить уголовная ответственность, - заявил Лебедев.

Как заявила член СПЧ Ева Меркачева, предложения председателя Верховного суда можно только приветствовать. По ее словам, в документе речь шла непосредственно об ограничении арестов в отношении людей, совершивших ненасильственные преступления, в том числе женщин с детьми и людей с тяжелыми заболеваниями. Далее предлагается допустить меру пресечения в виде заключения под стражу только за преступления средней тяжести насильственного характера, а также за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Только в исключительных случаях предлагается арестовывать по делам о преступлениях средней тяжести не насильственного характера: когда обвиняемый не имеет места жительства или места пребывания в России, когда его личность не установлена, когда была нарушена ранее избранная мера пресечения, когда подозреваемый скрылся от органов предварительного следствия или суда.

В отношении женщин, имеющих малолетних детей, арест за преступление средней тяжести будет возможен только в случае насильственного характера преступления, сообщают "Ведомости".