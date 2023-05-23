23 Мая 2023
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Происшествия Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

Беспилотник сбросил взрывчатку на здание в Белгородской области

Военные Украины открыли огонь по поселку Борисовка в Белгородской области.

Как сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет. Отмечается, что взрывное устройство было сброшено с квадракоптера. Пробита крыша административного здания.

Глава региона отметил, что все службы выехали на место.

Ранее Гладков сообщил о том, что в Грайвороне, куда вошла ДРГ, появилось еще трое пострадавших – двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями.

Теги: беспилотник, Украина, спецоперация


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Развитие сюжета:

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