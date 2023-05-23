Беспилотник сбросил взрывчатку на здание в Белгородской области
Военные Украины открыли огонь по поселку Борисовка в Белгородской области.
Как сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет. Отмечается, что взрывное устройство было сброшено с квадракоптера. Пробита крыша административного здания.
Глава региона отметил, что все службы выехали на место.
Ранее Гладков сообщил о том, что в Грайвороне, куда вошла ДРГ, появилось еще трое пострадавших – двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями.