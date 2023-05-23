Минфин России скорректировал уровень дефицита бюджета более чем на 300 млрд рублей

Дефицит бюджета России в январе—марте 2023 года составил 2,086 трлн руб., вместо 2,4 трлн руб.

Как говорится в материалах Министерства финансов РФ, теперь доходы составили 5,678 трлн руб., расходы — 7,764 трлн руб. Ранее расходы оценивались в 8,077 трлн руб. За тот же период 2022 года доходы составляли 7,163 трлн руб., расходы — 6,029 трлн руб. Фиксировался профицит на уровне 1,134 трлн руб.

По данным за январь—апрель, дефицит бюджета составляет более 3,4 трлн руб.

Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что годовая инфляция в России к концу апреля составляет около 2,5%.