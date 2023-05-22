В Подмосковье погибли четверо рабочих

По предварительной информации, причиной гибели пострадавших могло стать отравление угарным газом из-за отсутствия индивидуальных средств защиты, необходимых при осуществлении работ, сообщает управление СКР по Московской области.

В Мытищах началось расследование обстоятельств гибели нескольких рабочих. Тела нашли 22 мая в коллекторе, расположенном вблизи многоквартирного дома по улице Борисовка города Мытищи. Погибшие откачивали воду из коллектора.



