В Тюменской области запретили посещать природные водоемы после 20.00

В Тюменской области запрещено посещать природные водоемы после 20.00. Изменения в постановление "О введении режима чрезвычайной ситуации" внес губернатор Тюменской области Александр Моор.

Исключение сделано для транспорта и граждан, выполняющих работы по предупреждению и тушению лесных и ландшафтных (природных) пожаров, меры пожарной безопасности в лесах, лесовосстановление и лесоразведение, сообщает информационный центр правительства региона. В Тюменской области режим ЧС введен 7 мая. Запрещено посещение лесов, сжигание мусора, выжигание сухой травы, разведение огня.

Напомним, ранее в Тюменской области из-за бушующих пожаров начали эвакуировать жителей. 7 мая в регионе ввели режим ЧС. О новое мере сообщил глава региона Александр Моор. В своем видеообращении губернатор попросил соблюдать противопожарные меры - например, не ездить на пикники и не разводить огонь на дачных участках. Пожары на юго-востоке Тюменской области и части соседней Омской области видны из космоса. "Роскосмос" опубликовал снимок космического аппарата "Метеор-М".

"Из-за жаркой погоды горит сухая трава в полях, шквалистым ветром огонь перекидывается на леса. В обоих регионах действует режим ЧС, там запрещено посещать леса и разводить открытый огонь. Долгожданные дожди прогнозируются в Тюменской области к концу следующей недели. Борьба с огнем продолжается", - говорится в сообщении.