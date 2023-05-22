"Прилепин находится в стабильном состоянии"

Состояние сопредседателя "Справедливой России – За правду", писателя Захара Прилепина стабильное, ему проводят реабилитационные мероприятия, в том числе лечебную физкультуру.

Также запланирована консультация с врачами федеральных научно-медицинских центров для согласования дальнейшей тактики лечения и реабилитации, пишет РИА Новости. Прилепин остается в палате интенсивной терапии.

Напомним, 6 мая автомобиль, за рулем которого находился Захар Прилепин, был взорван на трассе в Нижнем Новгороде. Уголовное дело квалифицировали как теракт, впоследствии был задержан подозреваемый. В результате взрыва погиб телохранитель Прилепина, а сам писатель получил серьезные травмы. Ему была сделана операция. По словам главы региона Глеба Никитина, это была долгая высокотехнологичная операция по остеосинтезу костей ног, работали одновременно в восемь рук (четыре хирурга – объединенная команда из местных специалистов и врачей федерального научно-исследовательского медицинского центра).