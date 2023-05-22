22 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

В Белгородской области введен режим контртеррористической операции

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в Грайвороне, куда вошла ДРГ, появилось еще трое пострадавших – двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями, в состоянии средней степени тяжести они находятся в больнице.
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Также снарядами повреждены три частных жилых дома, в результате чего они загорелись, уточнил губернатор в своем telegram-канале. Также попадание есть и в здание администрации. В селе Замостье снаряд попал в детский сад, в результате чего он загорелся. Также есть пострадавшая женщина с ранением руки, помощь оказана на месте. Кроме того, сообщил губернатор, в Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.

Для обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.

"Большая часть жителей приграничных сел покинула территорию. Текущая обстановка: восемь человек ранены. Погибших среди мирных жителей нет", - сказал губернатор, уточнив, что запланированные на завтра, 23 мая, последние звонки пройдут дистанционно.

Напомним, ранее стало известно, что на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника", - написал глава области в своем Telegram-канале, добавив, что будет сообщать подробности.

Теги: КТО, Вячеслав Гладков, Белгородская область


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