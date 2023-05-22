К флэшмобу #СкажиСпасибоВагнерам присоединился писатель Захар Прилепин

22 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России ДНР и ЛНР
Фото: t.me/razgruzka_vagnera

К флэшмобу #СкажиСпасибоВагнерам присоединился писатель Захар Прилепин

Писатель и публицист Захар Прилепин, находящийся в больнице с травмами ног после взрыва его автомобиля в Нижегородской области, присоединился к флешмобу #СкажиСпасибоВагнерам и поблагодарил бойцов «оркестра» за полное освобождение Артемовска от украинской армии.

Прилепин опубликовал соответствующую видеозапись в личном Telegram-канале.

«Вагнера, спасибо за Бахмут!» — заявил писатель и защитник Донбасса.

В соцсетях набирает популярность флешмоб с хештегом #СкажиСпасибоВагнерам. «Музыканты» получают слова благодарности от известных артистов и медийных персон, а также от рядовых граждан РФ.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая сообщил о полном освобождении города Артемовск от подразделений ВСУ, эту боевую задачу выполнили исключительно сотрудники «оркестра». Президент России Владимир Путин поздравил штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» и всех причастных к успешному освобождению ДНР от украинских националистов.

Теги: захар прилепин, #СкажиСпасибоВагнерам, бахмут, музыканты, днр


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети