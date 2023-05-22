К флэшмобу #СкажиСпасибоВагнерам присоединился писатель Захар Прилепин

Писатель и публицист Захар Прилепин, находящийся в больнице с травмами ног после взрыва его автомобиля в Нижегородской области, присоединился к флешмобу #СкажиСпасибоВагнерам и поблагодарил бойцов «оркестра» за полное освобождение Артемовска от украинской армии.

Прилепин опубликовал соответствующую видеозапись в личном Telegram-канале.

«Вагнера, спасибо за Бахмут!» — заявил писатель и защитник Донбасса.

В соцсетях набирает популярность флешмоб с хештегом #СкажиСпасибоВагнерам. «Музыканты» получают слова благодарности от известных артистов и медийных персон, а также от рядовых граждан РФ.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая сообщил о полном освобождении города Артемовск от подразделений ВСУ, эту боевую задачу выполнили исключительно сотрудники «оркестра». Президент России Владимир Путин поздравил штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» и всех причастных к успешному освобождению ДНР от украинских националистов.