Дороги до туристических объектов Новосибирска отремонтируют по нацпроекту БКД

Дорожники Новосибирской области благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» приведут в нормативное состояние более 8 км дорог, ведущих к городским туристическим объектам, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, Новосибирск, который принято называть центром и столицей Сибири, привлекает огромное число туристов: как со всех уголков нашей страны, так и из зарубежья. «В городе очень много примечательных мест, которые стоит увидеть в первую очередь, и для нас очень важно, чтобы гости могли добраться до них быстро и с комфортом», – отметил Анатолий Костылевский.

Ремонт на участке от ул. Танковая до ул. Новая Заря будет производится на ул. Народная, ведущей к Знаменской церкви. Вторая дорога – ул. Коммунистическая, по которой гости города смогут добраться к дому купца А.И. Кагана. Кроме того, работы будут вестись и на дамбе ГЭС, на участке от ул. Плотинная 4к2 до ул. Приморской 7/1, по этой дороге можно добраться до Церкви имя Архистратига Михаила.

Аналогичные работы проводились в прошлом году – тогда дорожники региона привели в нормативное состояние почти 7 км дорог. Работы проводились на ул. Орджоникидзе, ведущей к Новосибирскому театру оперы и балета; на проспекте Дзержинского, ведущего к Храму успения пресвятой богородицы, а также на ул. Ватутина, на участке от ул. Широкая до ул. Мира, по которому можно добраться до Храма в честь Святых Новомучеников и Исповедников Российских.



