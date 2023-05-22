Дороги до туристических объектов Новосибирска отремонтируют по нацпроекту БКД

22 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Дороги до туристических объектов Новосибирска отремонтируют по нацпроекту БКД

Дорожники Новосибирской области благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» приведут в нормативное состояние более 8 км дорог, ведущих к городским туристическим объектам, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, Новосибирск, который принято называть центром и столицей Сибири, привлекает огромное число туристов: как со всех уголков нашей страны, так и из зарубежья. «В городе очень много примечательных мест, которые стоит увидеть в первую очередь, и для нас очень важно, чтобы гости могли добраться до них быстро и с комфортом», – отметил Анатолий Костылевский.  

новосибирск, двор(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Ремонт на участке от ул. Танковая до ул. Новая Заря будет производится на ул. Народная, ведущей к Знаменской церкви. Вторая дорога – ул. Коммунистическая, по которой гости города смогут добраться к дому купца А.И. Кагана. Кроме того, работы будут вестись и на дамбе ГЭС, на участке от ул. Плотинная 4к2 до ул. Приморской 7/1, по этой дороге можно добраться до Церкви имя Архистратига Михаила.  

нацпроект, туризм, дороги(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Аналогичные работы проводились в прошлом году – тогда дорожники региона привели в нормативное состояние почти 7 км дорог. Работы проводились на ул. Орджоникидзе, ведущей к Новосибирскому театру оперы и балета; на проспекте Дзержинского, ведущего к Храму успения пресвятой богородицы, а также на ул. Ватутина, на участке от ул. Широкая до ул. Мира, по которому можно добраться до Храма в честь Святых Новомучеников и Исповедников Российских. 
 
 

Теги: бкд, нацпроект, туристы, ремонт дорог


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети