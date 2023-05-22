22 Мая 2023
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Армия и ВПК Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Новосибирской области для участников СВО разработали дополнительные льготы

Правительство Новосибирской области расширило перечень получателей дополнительных мер социальной поддержки граждан, уволенных с военной службы, и членов семей погибших военнослужащих. Соответствующие изменения в закон одобрены 22 мая на заседании правительства Новосибирской области, прошедшем под председательством губернатора Андрея Травникова.

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева представила изменения в закон «О дополнительных мерах социальной защиты граждан, уволенных с военной службы, и членов семей погибших военнослужащих». В частности, она подчеркнула, что в указанный закон вводятся дополнительные категории граждан, на которых будут распространяться меры социальной поддержки. Это – участники специальной военной операции (СВО), ставшие инвалидами боевых действий, а также члены семей (родители, дети, вдовы (вдовцы) погибших участников СВО. Ежемесячное денежное пособие родителям погибших осуществляется в случае их нетрудоспособности (инвалиды, пенсионеры), а единовременное пособие предоставляется вдовам (вдовцам), если они не вступили в повторный брак. Объем дополнительных средств на реализацию проекта закона составляет более 54 млн рублей ежегодно.

Напомним, в числе мер, предусмотренных областным законом «О дополнительных мерах социальной защиты граждан, уволенных с военной службы, и членов семей погибших военнослужащих», – ежемесячные денежные пособия инвалидам боевых действий, родителям и детям погибших военнослужащих, единовременное денежное пособие родителям и вдовам (вдовцам) погибших военнослужащих.

заседание правительства новосибирской области(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, проект закона поддержан правительством региона и будет внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание Новосибирской области.

Теги: участники сво, льготы, андрей травников, соцподдержка


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