22 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Новые регионы обеспечили России рекордное хождение наличных денег

Присоединенные территории обеспечили в этом году России рекордный спрос на наличные деньги, сообщил зампред Центробанка Алексей Заботкин. По его словам, в целом такой ажиотаж не создает проблем.

С 1 января в новых регионах России прекратила хождение наличная гривна и все расчеты были переведены в наличные рубли. "На наш взгляд, это [повышение спроса] связано с тем, что в новых регионах Российской Федерации, где заметно меньше по понятным причинам распространены безналичные расчеты, наличные используются активно. <…> Соответственно, этот спрос новых регионов по всей видимости отражается в этом повышенном спросе на наличность в экономике в целом", - цитирует Заботкина РИА Новости.

 

Теги: наличные, россия, присоединенные территории


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