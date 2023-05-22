В прошлом году в Астраханской области был разработан и принят региональной думой 121 закон

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с лидерами фракций региональной думы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, глава региона отметил конструктивность взаимодействия по реализации транспортной реформы, формированию агломерации, защите прав детей-сирот, а также выплате компенсации обманутым дольщикам.

«Помимо законотворческой деятельности, депутаты часто проводят личные встречи с избирателями. Очень важно работать одной командой в интересах региона, независимо от политических предпочтений и взглядов», - подчеркнул Игорь Бабушкин.

Председатель региональной думы Игорь Мартынов сообщил, что ключевым направлением работы остаётся поддержка мобилизованных граждан и членов их семей. Так, в прошлом году депутаты Астраханской облдумы единогласно поддержали инициативу губернатора о единовременной выплате в размере 75 тысяч рублей. Кроме того, призванным в ходе частичной мобилизации гражданам были даны налоговые преференции.

Кроме того, в прошлом году большое внимание уделялось поддержке предпринимательства и развитию импортозамещения. Так, на соцсферу было направлено порядка 41 млрд рублей, 11 млрд из которых пошли на различные выплаты.





Также на территории Астраханской области реализуются 23 меры соцподдержки. Всего же социальные выплаты получают более 380 тысяч человек, что составляет более одной трети населения региона.

«Мы благодарны губернатору Игорю Юрьевичу Бабушкину за то, что он слышит депутатский корпус. Нам удаётся совместно решать важные вопросы: обеспечения водой населения районов, ремонта жилого фонда, в том числе замены лифтов. Также найдено понимание в проблеме обращения с животными без владельцев», - подчеркнул Игорь Мартынов.