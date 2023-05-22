Crew Dragon с экипажем пристыковался к МКС
Частный космический корабль Crew Dragon с экипажем пристыковался к МКС.
Речь идет об экипаже из четырех человек, приводит РИА Новости данные НАСА.
Иные детали не приведены.
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Частный космический корабль Crew Dragon с экипажем пристыковался к МКС.
Речь идет об экипаже из четырех человек, приводит РИА Новости данные НАСА.
Иные детали не приведены.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
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