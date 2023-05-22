XIII Всероссийский сельский Сабантуй в Астрахани: Верблюжьи бега, конные скачки, концерты, восточный базар

Всероссийский сельский сабантуй в 2023 году пройдёт 26-27 мая.

В селе Старокучергановка Наримановского района Астраханской области 26 мая в 19.00 запланирован концерт, в котором примут участие солисты и творческие коллективы Республики Татарстан. А 27 мая с 10.00 в селе Три Протока пройдут основные мероприятия Всероссийского сельского Сабантуя: конные скачки, верблюжьи бега – единственные в России, джигитовка, концерты, национальные игры, спортивные соревнования, восточный базар.

Одно из зрелищных мероприятий – джигитовка. Это гимнастические и акробатические упражнения верхом на скачущей лошади. Верблюжьи бега – уникальные и непредсказуемые гонки. Они проводятся в Астраханской области более 20 лет.

«Корабли пустыни» – создания с характером, и успешный исход соревнования отчасти зависит и от умения наездника найти подход к животному. В скачках участвуют верблюды спортивной породы, которые могут развить скорость до 60 км в час. «Гоночного» верблюда нельзя использовать для сельхозработ, их специально готовят для забегов. Главный приз на верблюжьих бегах – 200 тысяч рублей, а на конных скачках – автомобиль.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона, одной из главных площадок Всероссийского сельского Сабантуя станет «Этнодеревня», представляющая колорит народов Астраханской области. В каждом подворье гостей праздника угостят национальными блюдами, в том числе – бесплатно.