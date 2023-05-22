Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт Бережному по делу об убийстве и изнасиловании маленькой тюменки

Коллегия присяжных заседателей Московского городского суда вынесла обвинительный вердикт по делу тюменца Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве и изнасиловании восьмилетней Насти М., передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом в telegram-канале сообщил адвокат Александр Почуев.

"Вопрос об обжаловании итогового решения по делу будет разрешен защитой вместе с подзащитным после постановления приговора в этот четверг", - сообщил защитник.

Напомним, Настя М. пропала 30 июня 2021 г. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа 2021 г. у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. По версии следствия, подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции Виталий Бережной. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Поначалу свою вину подозреваемый признал. По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел — спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтеры и поисковики.

При этом сам Бережной после заявил, что будто бы признательные показания у него были выбиты пытками, а результаты экспертизы обвиняемый назвал сфальсифицированными. Он даже написал письмо президенту РФ Владимиру Путину сообщив, что во время подготовки судебно-медицинских экспертиз были "допущены грубые нарушения для того, чтобы выставить его виноватым в убийстве девочки".

Закрытое судебное заседание, на котором присяжные вынесли приговор, состоялось 25 июля 2022 г. Несколько дней приговор не оглашался. Появилась информация о том, что присяжные оправдали Бережного. Позже в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области объявили о роспуске коллегии присяжных из-за нарушения тайны совещательной комнаты. Рассмотрение дела начали с самого начала, а в региональной прокуратуре пообещали расследовать утечку вердикта присяжных. Судья Наталья Жукова заявила о самоотводе.

Дело было направленно на новое рассмотрение в Мосгорсуд.