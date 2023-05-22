22 Мая 2023
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Происшествия Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

СМИ: В Белгородской области введены в действие планы "Перехват" и "Эдельвейс"

В Белгородской области МВД объявлены планы "Перехват" и "Эдельвейс", сообщают Telegram-каналы Baza и Mash. Официального подтверждения информации от полиции пока нет.

План "Эдельвейс" предусматривает сбор личного состава, оперативного штаба МВД России, МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, личного состава подразделений органов внутренних дел и Росгвардии, выделенных в состав группировки сил и средств оперативного штаба в субъекте Российской Федерации.

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о полном завершении оборудования "нескольких тысяч оборонительных сооружений на территориях приграничных регионов и новых субъектов РФ".

Теги: перехват, эдельвейс, мвд, силовики, белгородская область, вторжение


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