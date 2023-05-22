22 Мая 2023
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Фото: Накануне.ru

Baza: Спецслужбы проверяют информацию о падении Ми-8 в Белгородской области

Спецслужбы проверяют информацию о падении вертолета в Белгородской области, сообщает Baza со ссылкой на источник.

Предположительно, речь идет о Ми-8. По предварительным данным, он мог упасть вблизи населенного пункта Прохоровка, примерно в 100 км от границы.

При этом отмечается, что происшествие, предварительно, не связано с проникновением украинской ДРГ в регион.

Как стало известно ранее, сегодня на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.

Теги: ми-8, вертолет, белгородская область


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