22 Мая 2023
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.ru

Ирландия первой в мире введет обязательство наклеивать на алкоголь пугающие предупреждения о вреде для здоровья

Ирландия станет первой страной в мире, где на алкогольной продукции будут размещены заметные этикетки с предупреждениями о вреде для здоровья.

Такая маркировка станет обязательной с 22 мая 2026 года, заявил министр здравоохранения страны Стивен Доннели.

Этикетки будут предупреждать потребителей о рисках употребления алкоголя во время беременности, а также о связи между алкоголем и раком и рисках заболеваний печени, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя. Также этикетка направит потребителей на сайт, где можно узнать подробности о возможных рисках.  

"Я рад, что мы станем первой страной в мире, которая введет маркировку алкогольной продукции этикетками, предупреждающими о вреде для здоровья. Я надеюсь, что другие страны последуют нашему примеру", - заявил Доннели.

Сейчас значительная часть стран требует размещения пугающих картинок и предупреждений на табачной продукции.

Теги: ирландия, алкоголь, предупреждение


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