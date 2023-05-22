Ирландия первой в мире введет обязательство наклеивать на алкоголь пугающие предупреждения о вреде для здоровья

Ирландия станет первой страной в мире, где на алкогольной продукции будут размещены заметные этикетки с предупреждениями о вреде для здоровья.

Такая маркировка станет обязательной с 22 мая 2026 года, заявил министр здравоохранения страны Стивен Доннели.

Этикетки будут предупреждать потребителей о рисках употребления алкоголя во время беременности, а также о связи между алкоголем и раком и рисках заболеваний печени, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя. Также этикетка направит потребителей на сайт, где можно узнать подробности о возможных рисках.

"Я рад, что мы станем первой страной в мире, которая введет маркировку алкогольной продукции этикетками, предупреждающими о вреде для здоровья. Я надеюсь, что другие страны последуют нашему примеру", - заявил Доннели.

Сейчас значительная часть стран требует размещения пугающих картинок и предупреждений на табачной продукции.