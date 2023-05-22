22 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловский Роспотребнадзор назвал города, где есть превышение вредных веществ в воздухе

В свердловском Роспотребнадзоре продолжают контролировать качество воздуха во всех городах региона, где наблюдается задымление от лесных пожаров.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, специалисты отбирают и исследуют пробы атмосферного воздуха по 16 показателям. Так, в Екатеринбурге выявлено превышение в воздухе взвешенных частиц РМ 2,5 в 3,1 раза, а взвешенных частиц РМ 10 – в 1,9 раза по среднесуточному нормативу.

В Березовском зафиксировано превышение максимально-разовой ПДК по взвешенным частицам РМ 2,5 в 1,08 и в 1,75 раза (в 1:00 и в 6:00 22 мая соответственно), РМ 10 – в 1,12 раза. В атмосферном воздухе Алапаевска обнаружены превышения максимально-разового нормативного значения диоксида азота в 1,1 раза и в 2,8 раза, диоксида серы – в 3,4 раза и в 4 раза (в 1:00 и в 6:00 22 мая соответственно), формальдегида – в 1,2 раза.

В Реже выявлено максимально-разовое превышение допустимой концентрации диоксида серы в 1,1 раза. В пробах, отобранных в 6:00 22 мая, зафиксировано превышение ПДК формальдегида в 3 раза, оксида углерода – в 1,4 раза, взвешенных частиц РМ 2,5 – в 2,8 раза, РМ 10 – в 1,7 раза. Наконец, в Верхней Пышме выявлено превышение в воздухе взвешенных частиц РМ 2,5 в 1,08 раза при отборе проб, проведенном в 1:00 22 мая, а также взвешенных частиц РМ 2,5 – в 6,19 раза и взвешенных частиц РМ 10 – в 3,5 раза в пробах, отобранных в 6:00 22 мая.

"Концентрации остальных контролируемых веществ были ниже предельно-допустимых. Исследования продолжаются", - добавили в Роспотребнадзоре.

Напомним, сегодня свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что виновниками лесных пожаров, охвативших регион, являются сами жители.

Теги: Роспотребнадзор, вещества, исследования


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