22 Мая 2023
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об изнасиловании 13-летней школьницы подростками

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Ранее в соцсетях сообщили о том, что летом 2021 года двое подростков изнасиловали 13-летнюю школьницу, после чего шантажировали ее и распространили видео в мессенджере. После этого девочка подверглась травле со стороны сверстников. Мать пострадавшей узнала обо всем только через несколько месяцев.

Сами подростки вину отрицают и утверждают, что якобы все было по взаимному согласию.

Мать пострадавшей сообщает о давлении, которое оказывается на ее семью, о попытке помешать следствию и о том, что якобы были даже попытки предложить деньги со стороны родителей подозреваемых.

В СУ СК России по Тюменской области по данному факту расследовалось уголовное дело, которое в апреле текущего года направлено в суд для рассмотрения по существу. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Александровичу Кублякову представить подробный доклад о результатах расследования уголовного дела с учетом всех озвученных в публикациях доводов.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Теги: изнасилование, подростки, школьница, Бастрыкин


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