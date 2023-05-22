На Урале нашли тело 15-летней девушки, пропавшей накануне

Тело 15-летней школьницы, пропавшей накануне, нашли в Слободо-Туринском районе (Свердловская область). Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону.

Напомним, школьница пропала вечером 20 мая. Около 17.30 она ушла из дома и больше не возвращалась. По информации Ural Mash, тело было обнаружено в реке рядом с Туринской Слободой. Якобы девочка, гуляя с младшей сестрой, поскользнулась и упала в воду. Сестра якобы также знала о смерти подростка, но молчала на протяжение двух дней. В итоге школьницу нашли водолазы.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства трагедии. Начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых также рассказал, что собранные по данному ЧП материалы полиция направила для принятия процессуального решения в региональный СКР.

"Берегите детей – не оставляйте их без присмотра! Искренние соболезнования родным и близким погибшего ребенка", - добавил Горелых.