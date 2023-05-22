22 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

Песков: Цель диверсий в Белгородской области - отвлечь внимание от Артемовска

В Кремле заявили, что президенту РФ Владимиру Путину доложено о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, идет работа по выдавливанию украинских диверсантов с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Он уточнил, что сил и средств на месте достаточно.

Кроме того, Песков заявил, что цель украинской диверсии в Белгородской области - отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска.

Как стало известно, сегодня на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.

Теги: песков, диверсанты, белгородская область


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