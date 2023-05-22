В Грузии "не стоит" вопрос возобновления дипотношений с Россией

Восстановление дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси не стоит на повестке дня.

По словам министра финансов Грузии Лаши Хуцишвили, пока не решен вопрос с Абхазией и Южной Осетией, которые Тбилиси считает своей территорией, "обсуждение этого вопроса не сможет встать на повестку дня", пишет ТАСС. Министр также отметил, что аналогично не стоит на повестке дня создание дополнительных транспортных коридоров между Грузией и Россией, в том числе через территорию Абхазии.

Напомним, ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, почему власти страны не устанавливают визовый режим для граждан России, а также не запрещают авиарейсы. Это может вызвать неблагоприятные ответные меры со стороны Москвы.