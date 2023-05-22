В Тюменской области во время пожара погиб пятилетний ребенок

В селе Уват Тюменской области во время пожара в квартире двухэтажного дома по ул. Авиаторов, погиб пятилетний ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Трагедия произошла 22 мая. Мальчика в бессознательном состоянии обнаружила его мать. Ребенка и женщину госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, мальчик скончался. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ.

Предварительная причина пожара - аварийный режим работы акустической колонки. Точную причину установят следователи.

В настоящее время следователями СКР проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской, пожарно-технической, а также электротехнической экспертиз.

Прокуратура Тюменской области взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, а также поручила прокурору Уватского района провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также о противопожарной безопасности.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.