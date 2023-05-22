О вторжении диверсантов в Белгородской области доложили Путину

Крайне противоречивая и обрывочная информация поступает о ситуации в Белгородской области, на территорию которой с Украины прорвались одна или несколько диверсионно-разведывательных групп. Сообщается, что в разных районах и населенных пунктах вдоль границы слышны стрельба и работа артиллерии. Никаких подробностей власти не сообщают, Минобороны не дает оперативной информации о ситуации.

RT со ссылкой на администрацию населенного пункта Гора-Подол сообщает о захвате местного Дома культуры. По другой версии, Дом культуры захвачен в селе Глотово.

Mash сообщает, что идет зачистка приграничного села Козинка, местных жителей при этом эвакуируют в бомбоубежища. СМИ также сообщают, что в ряде населенных пунктов население пытается самостоятельно организовать эвакуацию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о вторжении диверсантов.