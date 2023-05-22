22 Мая 2023
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Фото:Накануне.RU

СМИ: Покупателей мерча аристов-иноагентов требуют проверить на финансирование ВСУ

Покупателей рекламно-сувенирной продукции (мерча) иноагентов требуют проверить на финансирование ВСУ активисты организации "Ветераны России". Они пытаются добиться запрета продажи одежды и других товаров с изображением артистов, признанных иноагентами. Активисты написали жалобы в Генпрокуратуру и Следственный комитет, пишет Shot. При этом организация не требует запретить покупку музыкальных произведений или фильмов с участием таких звезд, хотя логика, применяемая к мерчу, вполне могла бы распростаняться и на этот вид товаров.

Теги: мерч, иноагенты, проверка, всу


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