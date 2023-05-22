ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ на аэродроме "Днепр"

ВС России в ночь на 22 мая нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам на территории аэродрома "Днепр". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, цели удара достигнуты, все поставленные объекты уничтожены.

Ударами были поражены ангары с вооружением и боеприпасами ВСУ, а также авиационная техника и техническая позиция подготовки ракет.

19 мая Минобороны России сообщило о нанесении удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства. Цель удара была достигнута.