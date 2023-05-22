КПРФ предложила ввести налог 30% на сверхдоходы

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект о прогрессивном налоге на сверхдоходы. Сохранив действующие ставки НДФЛ, предложено ввести новую ставку в размере 30% для доходов свыше 10 млн рублей.

Авторы инициативы отмечают, что доходы бюджета в этом году будут существенно меньше запланированного из-за снижения нефтегазовых доходов. В законе о бюджете в 2023 году ожидалось, что Россия закончит год с дефицитом 2,9 трлн рублей, но теперь можно ожидать даже дефицита бюджета.

В случае принятия законопроекта бюджет получит дополнительные доходы в размере около 650 млрд рублей.

Правительство внесенный законопроект не поддерживает.