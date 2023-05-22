В парламенте Грузии объяснили, почему не вводят визы для россиян

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, почему власти страны не устанавливает визовый режим для граждан России, а также не запрещают авиарейсы. Это может вызвать неблагоприятные ответные меры со стороны Москвы.

Папуашвили сообщил журналистам, что ответственность властей Грузии заключается в том, чтобы не допустить военного противостояния с Россией и экономического кризиса, пишет ТАСС. Любая санкция, введение виз, запрет полетов, закрытие воздушного пространства и так далее, говорит он, подразумевает движение в сторону эскалации, а эскалация – такое положение, когда становится трудно контролировать ситуацию и ожидаемы ответные меры.

Политика Грузии, говорит спикер парламента страны, заключается и в поддержке Украины, и в отказе от санкций против России, так как это обеспечивает безопасность, в том числе экономическую, для граждан страны.

Напомним, 16 мая Владимир Путин подписал указ, снимающий запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией, действовавший четыре года. Также был отменен визовый режим для граждан Грузии.